Terremoto a Cocullo: scossa di magnitudo 3.2

Trema la terra nei pressi de L'Aquila, dove si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.2 e 3.7.

Gli scienziati dell’INGV hanno registrato una scossa di terremoto a Cocullo, comune in provincia de L’Aquila: la magnitudo dell’evento sismico, inizialmente stimata come compresa tra 3.2 e 3.7, è stata definitivamente indicata in 3.2

Terremoto a Cocullo

Il sommovimento si è verificato alle 9:46 di sabato 26 febbraio 2022 alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.04 e longitudine 13.735. L’epicentro è stato localizzato a 3 km dal comune di Cocullo e, considerando intensità e profondità, è plausibile che i cittadini residenti nei dintorni abbiano avvertito la scossa, che non ha comunque causato danni a cose o persone.

Terremoto a Cocullo: i comuni più vicini

Questi i comuni che gli scienziati hanno elencato entro 10 km dall’epicentro del sisma: