Terremoto in Puglia: scossa di magnitudo 3.8 avvertita in mare

Un evento sismico significativo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nelle acque antistanti la costa pugliese, precisamente tra il Gargano e le isole Tremiti. Questo evento sismico, che ha destato preoccupazione tra la popolazione locale, è stato rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La profondità dell’ipocentro è stata calcolata a 6 km, mentre l’epicentro si trovava a 14 km dal comune di San Nicandro Garganico, un’area nota per la sua bellezza naturale e il turismo estivo.

Impatto e reazioni

Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Tuttavia, la scossa ha suscitato una certa apprensione tra i residenti e i turisti, che hanno avvertito il tremore. Le autorità locali hanno monitorato la situazione, rassicurando la popolazione sulla stabilità della zona. Gli esperti sottolineano che eventi sismici di questa entità sono relativamente comuni in Italia, ma è sempre importante mantenere alta l’attenzione e la preparazione.

La geologia della zona

La Puglia, e in particolare la zona del Gargano, è caratterizzata da una geologia complessa, con diverse faglie attive. Questi fenomeni naturali sono il risultato di movimenti tettonici che avvengono nel sottosuolo. La regione è stata storicamente soggetta a terremoti, anche se la maggior parte di essi è di bassa intensità. Gli esperti raccomandano di essere sempre preparati e di seguire le indicazioni delle autorità in caso di eventi sismici, per garantire la sicurezza di tutti.