Terremoto nel mar Jonio: scossa avvertita in Sicilia e Calabria

Un evento sismico significativo

Nella notte scorsa, un forte terremoto ha scosso il mar Jonio, con una magnitudo di 4.8. L’evento sismico si è verificato in un’area compresa tra Sicilia e Calabria, generando preoccupazione tra la popolazione locale. Le prime segnalazioni indicano che la scossa è stata avvertita in modo netto nelle province di Catania, Messina e Siracusa, dove molti residenti si sono trovati a dover affrontare un’improvvisa situazione di allerta.

Dettagli sul sisma

Secondo le rilevazioni effettuate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’ipocentro del terremoto è stato localizzato a una profondità di 48 chilometri. La distanza dal centro della scossa è stata calcolata a 72 chilometri da Reggio Calabria e a 81 chilometri da Aci Reale, in provincia di Catania. Nonostante l’intensità del sisma, fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o strutture, ma il forte spavento ha spinto molti a scendere in strada per cercare sicurezza.

Reazioni della popolazione

La reazione della popolazione è stata immediata e comprensibile. Molti cittadini, colti di sorpresa dalla scossa, hanno avvertito un forte senso di paura e ansia. Le testimonianze raccolte parlano di una notte di agitazione, con famiglie che si sono riunite all’esterno delle proprie abitazioni, in cerca di conforto e sicurezza. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni di sicurezza, sottolineando l’importanza di rimanere informati attraverso i canali ufficiali.