Diverse scosse di terremoto hanno svegliato all’alba l’area dei Campi Flegrei, con epicentri localizzati tra Pozzuoli e la Solfatara. Un territorio da sempre abituato a convivere con i sussulti del sottosuolo, ma che oggi vive con crescente apprensione a causa dell’intensificarsi dell’attività sismica legata al bradisismo.

Terremoto nella notte ai Campi Flegrei: paura tra i residenti

Alle 5:00 di questa mattina, sabato 21 giugno, un terremoto di magnitudo 3.2 è stato rilevato nell’area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. Il fenomeno sismico ha avuto origine a circa 3 chilometri di profondità, con epicentro localizzato tra Pozzuoli e Quarto, secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Il sisma è stato il più forte di una sequenza iniziata durante la notte: tra l’una e le sei del mattino sono state registrate almeno altre dieci scosse di minore intensità. Due eventi, rispettivamente di magnitudo 2.2 e 2.0, si sono verificati poco prima delle 5.

Terremoto nella notte ai Campi Flegrei: i primi aggiornamenti

In particolare, l’evento delle 5:00 ha avuto origine in prossimità della zona della Solfatara di Pozzuoli, con una profondità stimata intorno ai 2.7 chilometri. Non si segnalano danni rilevanti a edifici o persone.

L’attività sismica nell’area flegrea continua a essere attentamente monitorata dagli esperti dell’INGV, che aggiornano costantemente i dati sull’andamento del fenomeno.