Un violento terremoto ha colpito il Cile durante una trasmissione televisiva in diretta, costringendo conduttori e ospiti ad abbandonare lo studio in preda al panico. La scossa è stata avvertita distintamente in diverse regioni del Paese, provocando caos e la fuga dei residenti. I primi aggiornamenti su danni e feriti.

Terremoto di magnitudo 6.5 scuote il nord del Cile

Una violenta scossa sismica ha colpito il Cile nel pomeriggio di venerdì 6 giugno. Il terremoto, di magnitudo 6.5, si è verificato alle 14:15 ora locale (le 19:15 in Italia) lungo la costa settentrionale del Paese. L’epicentro è stato localizzato a circa 52 km a ovest-sudovest della città di Diego de Almagro, a una profondità di 77 km.

Il sisma è stato percepito chiaramente in numerose aree della regione desertica di Atacama. Sebbene l’intensità della scossa abbia generato momenti di apprensione, i primi riscontri ufficiali confermerebbero l’assenza di vittime o feriti gravi.

Miguel Ortiz, vicedirettore del Senapred – il Servizio nazionale cileno per la gestione delle emergenze – ha precisato che si sono verificate alcune frane di modesta entità, sotto costante osservazione in coordinamento con le autorità locali. Ha inoltre ribadito che le conseguenze del sisma sono considerate “lievi” ma monitorate attentamente.

Il Presidente Gabriel Boric, attraverso un messaggio su X, ha rassicurato la popolazione, confermando il costante contatto con il delegato presidenziale regionale.

Scossa nel nord del Cile: interrotta l’elettricità per migliaia di residenti

Si registrano danni di modesta entità a strutture e servizi, con oltre 20.000 abitazioni rimaste temporaneamente senza elettricità. Miguel Ortiz ha dichiarato che il sisma ha provocato danni limitati a edifici e reti, causando l’interruzione della corrente per quasi 23.000 persone.

Violento terremoto M 6.5 interrompe l’intervista tv: panico e fuga dallo studio

Un filmato diffuso dall’emittente Madero CL documenta l’istante in cui la scossa sismica ha raggiunto la città di Antofagasta, situata a nord rispetto all’epicentro. Le immagini mostrano l’interruzione improvvisa di un’intervista radiofonica in corso tra i giornalisti di Radio Madero e la candidata presidenziale Carolina Tohá.

Nel video si vede chiaramente Tohá, insieme ai due conduttori, abbandonare rapidamente lo studio per cercare riparo, mentre l’arredamento inizia a tremare. Secondo quanto riferito dall’emittente, né la candidata né i membri del suo entourage presenti nell’edificio hanno riportato ferite.