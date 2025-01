Questa mattina un terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito il Tibet e il Nepal, causando oltre 50 morti e numerosi feriti.

Terremoto in Tibet, forte scossa di magnitudo avvertita in Nepal: più di 50 morti

Continua a salire il bilancio delle vittime del forte terremoto che questa mattina ha colpito il Tibet, in Cina e che è stato avvertito anche in Nepal. La scossa, di magnitudo 6.8, ha fatto crollare numerosi edifici. Fino a ora sono 93 le vittime accertate, mentre sale a 130 il numero dei feriti. L’epicentro, a 10 km di profondità, è stato localizzato nei pressi di Xigaze, nella Contea di Tingri (Tibet), vicino al confine con il Nepal. Il sisma è stato avvertito anche nello Stato indiano settentrionale del Bihar, ma qui per ora non sono state segnalate vittime.

Terremoto in Tibet, le parole di Xi Jinping: “Massimo sforzo per salvare i dispersi”

E’ ancora provvisorio il bilancio delle vittime del forte terremoto che questa mattina ha colpito il Tibet e che è stato avvertito anche in Nepal. Il presidente cinese Xi Jinping ha assicurato: “sforzi di ricerca e soccorso su vasta scala, per ridurre al minimo le vittime e garantire ai residenti colpiti un alloggio per l’inverno”. In inverno le temperature possono scendere fino a -18 gradi.