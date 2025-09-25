Alle ore 15.40 di oggi, giovedì 25 settembre 2025, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 al confine tra Italia e Slovenia, scossa sentita anche in Friuli Venezia Giulia, a Udine.

Terremoto al confine Italia-Slovenia di magnitudo 3

L’Ingv ha registrato oggi, giovedì 25 settembre, alle ore 15.40, una scossa di terremoto di magnitudo 3 al confine tra Italia e Slovenia, a una profondità di 5 km.

Le coordinate geografiche dell’epicentro sono 46.2843 lat – 13.6295 lon. Numerose sono state le segnalazioni, anche nel nostro Paese, specialmente in Friuli Venezia Giulia, a Udine, nel comune di Tarcento.

Come detto, nel pomeriggio di oggi è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 al confine tra Italia e Slovenia, a una profondità di 5 km. La scossa è stata avvertita in Friuli Venezia Giulia, in particolare a Udine, specialmente a Tarcento. Sono state tantissime infatti le segnalazioni da parte dei cittadini che hanno sentito un breve tremolio anche se, sui social, diversi utenti hanno invece detto di non essersi accorti di nulla. Al momento non sono stati segnalati danni né a persone né a cose.