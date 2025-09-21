Violenta scossa di terremoto in Umbria, di magnitudo 3.8, è stata registrata ieri sera. Migliaia le segnalazioni e gente in strada.

Come visto ieri sera, intorno alle ore 23.11, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 in Umbria, in provincia di Perugia, nella zona di Massa Martana, a una profondità di 8 km. Tanta la paura tra la popolazione, la scossa è stata infatti avvertita da tanti abitanti che sono usciti in strada. I Vigili del Fuoco hanno riferito che al momento non si registrano danni, né tantomeno feriti. Ecco le parole di Stefania Proietti, presidente della Regione: “al momento non si hanno notizie o segnalazioni di danni, come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l’evoluzione dell’evento, pronti a dare tutta l’assistenza necessaria ai Comuni e ai cittadini.”