Terrorismo, Procuratore Milano: sgominato pericoloso gruppo criminale

Milano, 22 mag. (askanews) – “Riteniamo di avere individuato e raggiunto con un provvedimento custodiale gli appartenenti a un pericoloso gruppo criminale, composto prevalentemente da cittadini turchi, che si erano associati per commettere tutta una serie di delitti che vanno dalla tratta, a fatti di riciclaggio, a fatti molto gravi di omicidio, ad attentati commessi in Turchia e in altri stati europei”: così il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha illustrato alla stampa i dettagli dell’operazione che ha portato all’arresto di 19 presunti affiliati alla rete criminale del boss turco Baris Boyun.

“Alcuni di questi episodi sono stati accuratamente ricostruiti dall’opera delle forze di polizia, dalla Polizia di Stato che ringrazio per l’eccezionale qualità delle indagini espletate – ha aggiunto il capo della procura di Milano -. Altri episodi emergono dalle numerose attività tecniche e conversazioni intercettare: alcuni sono espressamente individuati e descritti nell’ordinanza custodiale. Tengo a che il Gip presso il Tribunale di Milano ha riconosciuto la sostanziale validità dell’impianto accusatorio. Altri episodi sono evidentemente oggetto di accertamenti, perchè si fa riferimento a numerosi episodi”.

Secondo Viola, “l’elemento qualificante dell’attività di questo gruppo è quello che ci ha portato a contestare il delitto di banda armata, anche questo riconosciuto dal gip, che ha evidenziato e sottolineato le finalità di tipo strettamente terroristico progettate e in qualche parte attuate da tutti gli appartenenti all’organizzazione”.