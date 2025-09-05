Proposta davvero shock quella del consiglio di amministrazione di Tesla a Elon Musk: mille miliardi se raggiungerà determinati obiettivi. Ma ecco tutti i dettagli.

Tesla offre mille miliardi a Elon Musk per continuare a guidare il gruppo

Il consiglio di amministrazione di Tesla ha offerto al suo fondatore, l’imprenditore Elon Musk, la cifra folle di mille miliardi di dollari affinché resti alla guida dell’azienda.

Un incentivo che non ha davvero precedenti nel mondo dell’imprenditoria americana. Musk, però, dovrà raggiungere determinati obiettivi nei prossimi dieci anni.

Tesla, mille miliardi di dollari a Elon Musk se raggiungerà gli obiettivi

Come visto, il consiglio di amministrazione di Tesla ha proposto un nuovo pacchetti per il compenso di Elon Musk, dal valore di mille miliardi di dollari, se l’imprenditore riuscirà, nei prossimi dieci anni, a raggiungere determinati obiettivi. Il pagamento maggiore rappresenta la quota del 12 % dell’azienda se Tesla sarà in grado di raggiungere gli 8.500 miliardi di dollari di capitalizzazione: “fidelizzare e incentivare Elon è fondamentale affinché Tesla diventi la società di maggiore valore della storia.”. Queste sono state le parole della presidente di Tesla, ovvero Robin Denholm che ha anche sottolineato che perdere Musk sarebbe la perdita, oltre che del suo talento, anche di un leader.