Un inizio deludente per The Couple

La prima edizione di The Couple si sta rivelando un’esperienza poco entusiasmante per gli appassionati di reality show. Con dinamiche piatte e momenti di tensione assenti, il pubblico si trova a fronteggiare un programma che non riesce a soddisfare le aspettative. La terza puntata, in onda lunedì, ha mostrato i primi scontri tra le coppie, ma le reazioni sono state tiepide, lasciando molti telespettatori delusi.

Le lacrime di Thais e le polemiche

Uno dei momenti più discussi è stato il bacio tra Thais Wiggers e Danilo Mileto, avvenuto per gioco. Thais, ex Velina di Striscia la Notizia, ha subito espresso il suo pentimento, sottolineando di essere fidanzata al di fuori della Casa. Questo episodio ha scatenato un acceso dibattito tra i concorrenti, con Irma Testa che ha criticato l’incoerenza di Thais. Tuttavia, in diretta, la sportiva ha cambiato tono, affermando di aver consolato l’ex Velina, un comportamento che ha suscitato il disappunto del pubblico.

Il pubblico si annoia

Le reazioni sui social sono state impietose. Molti telespettatori hanno espresso la loro frustrazione, commentando che le dinamiche del programma sono già viste e che i concorrenti non sembrano in grado di creare conflitti interessanti. “Che noia si negano tutto, ma si rendono conto di stare in un reality?” è solo uno dei tanti