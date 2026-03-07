Thuram in dubbio per il derby: Chivu valuta le opzioni offensive dell'Inter

L'Inter affronta la vigilia del derby con un dubbio importante: Marcus Thuram non si è allenato per febbre e il tecnico Christian Chivu spera di averlo a disposizione per la partita contro il Milan

Appiano Gentile — Cresce la tensione in casa nerazzurra con il derby contro il Milan in calendario domenica 8 marzo. L’allenamento mattutino ha evidenziato un problema dell’ultimo minuto: Marcus Thuram non si è allenato a causa di un rialzo febbrile. La situazione complica i piani offensivi di Cristian Chivu, che dovrà fare a meno anche di Lautaro Martinez, ancora out per infortunio.

In conferenza il tecnico ha usato toni cauti, rimandando la scelta finale della formazione alla rifinitura di sabato. I turni ravvicinati, con l’impegno in Coppa Italia contro il Como appena prima della trasferta a San Siro, rendono ogni decisione più delicata: recuperi stretti e turnover mirati sono ormai all’ordine del giorno.

Il report del centro sportivo parla chiaro: Thuram ha registrato febbre e oggi è rimasto a riposo. Chivu spera nel recupero rapido ma non si sbilancia: la disponibilità del francese sarà valutata all’ultima seduta. Se dovesse mancare, la squadra dovrà ripensare l’attacco, magari variando il modulo per perdere meno qualità offensiva possibile.

In questo scenario il nome che emerge è quello di Pio Esposito. Il giovane, promosso dalla Serie B, si è guadagnato la fiducia dello staff con impegno e intelligenza tattica. Non è il profilo più esplosivo dal punto di vista della velocità, ma sa giocare spalle alla porta, proteggere il pallone e leggere gli spazi: qualità utili soprattutto in partite fisiche come il derby.

Dal punto di vista tattico, l’assenza di una punta mobile costringerebbe Chivu a scegliere tra mantenere una coppia più classica o adottare soluzioni che favoriscano il lavoro degli esterni e la costruzione dal basso. Le alternative in panchina e la capacità dei sostituti di entrare con ritmo saranno determinanti.

Il calendario non aiuta: prima del match a San Siro c’è la semifinale di Coppa Italia, con tempi di recupero ridotti. Questo carico aumenta il rischio infortuni e obbliga lo staff a gestire scelte e minuti con rigore. Test funzionali e monitoraggi quotidiani sono già in atto per valutare la condizione fisica dei titolari.

Anche l’aspetto emotivo conta: un derby non è una partita come le altre. Serve lucidità per non farsi travolgere dalla tensione e qualità per sfruttare le occasioni. Un risultato positivo a Milano darebbe slancio alla corsa in campionato e terrebbe vive le ambizioni di doppiare i trofei, obiettivo che la società non ha nascosto.

Un’ultima considerazione sulla gestione delle risorse: come osserva Marco Santini, analista con esperienza nel mondo finanziario, in momenti di calendario fitto la strategia dev’essere pragmatica — bilanciare rischi e rendimento, preservare la “liquidità” fisica della rosa per arrivare forte nei momenti chiave. Le decisioni definitive però arriveranno solo dopo la rifinitura di sabato, quando lo staff avrà il quadro più chiaro.

Fino ad allora rimane un dubbio offensivo che condizionerà le scelte: recuperare Thuram sarebbe la soluzione ideale, ma il piano B con Esposito e le alternative in panchina è pronto. Il derby si giocherà su dettagli: chi saprà adattarsi meglio alle assenze e sfruttare le opportunità avrà la strada più in salita verso i tre punti.