A Seattle, negli Stati Uniti, un uomo si è finto cliente ed è entrato all’interno del negozio di Tiffany con fare disinvolto, rispondendo con tranquillità al gesto di saluto dell’addetto alla sicurezza accanto alla porta.

Tiffany, entra e ruba un bracciale dal valore di 27mila dollari, poi scappa

In seguito, si è diretto verso il commesso camminando con passo sicuro e chiedendo di provare un bracciale dal valore di circa 27mila dollari.

Una volta indossato il bracciale, tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata: invece di acquistarlo, si è dato alla fuga col bottino, come emerge dal video diffuso nel web. A quel punto, la guardia è riuscita con prontezza ad afferrargli il giacchetto, che però il giovane si è sfilato, per poi correre via. Il ladro è stato fermato di nuovo più avanti, come riportato da KomoNews, e questo ha reso possibile di sfilargli il braccialetto, che è stato riportato al negozio.

Furto da Tiffany, la fuga del ladro per la seconda volta

L’uomo, però, è riuscito a fuggire e al momento, risulta ancora a piede libero. Questo è il secondo furto da Tiffany dello stesso individuo: da quanto emerso, a dicembre del 2024 aveva rubato un altro braccialetto del valore di 16mila dollari.