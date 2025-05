Il coraggio di una giovane imprenditrice

Nel cuore di Bozzolo, un piccolo comune della provincia di Mantova, la storia di Giada Pasquali, una giovane di 25 anni, sta attirando l’attenzione di molti. Dopo aver accettato la sfida del sindaco Giuseppe Torchio di riaprire l’unica edicola del paese, chiusa da 30 anni, Giada ha dimostrato un’incredibile determinazione.

La sua iniziativa non è solo un atto imprenditoriale, ma un gesto di amore verso la comunità, desiderosa di non rimanere priva di notizie.

Un furto che ha scosso la comunità

Tuttavia, sabato mattina, la giovane ha fatto una scoperta sconvolgente: la cassetta esterna dell’edicola era stata forzata e quasi tutti i quotidiani appena consegnati erano stati rubati. Questo atto di vandalismo ha lasciato Bozzolo senza notizie, un evento senza precedenti per un paese noto per la sua tranquillità. Giada ha immediatamente sporto denuncia e ha pianificato di installare una telecamera per prevenire futuri furti. “Non chiudo, vado avanti. Questo è solo un ostacolo”, ha dichiarato con determinazione.

Il sostegno delle istituzioni

La notizia del furto ha suscitato reazioni di sostegno anche dal mondo politico. Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, ha espresso la sua vicinanza a Giada, promettendo misure di sostegno economico per gli edicolanti. “L’informazione deve stare vicino ai cittadini, anche fisicamente. Forza Giada!”, ha affermato Barachini durante un evento organizzato da Forza Italia. Questo gesto di solidarietà ha dimostrato che la comunità e le istituzioni sono pronte a sostenere chi, come Giada, si impegna per il bene comune.

Un futuro luminoso per l’edicola di Bozzolo

Nonostante l’accaduto, Giada continua a guardare avanti. La sua edicola rappresenta un punto di riferimento per i cittadini di Bozzolo, un luogo dove poter accedere a informazioni e notizie. La giovane imprenditrice, già proprietaria di una cartoleria e di un negozio di abbigliamento personalizzato, ha dimostrato che la passione e la determinazione possono superare anche le sfide più difficili. Con il sostegno della comunità e delle istituzioni, l’edicola di Giada ha tutte le carte in regola per diventare un simbolo di resilienza e speranza per il futuro.