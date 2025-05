Un’auto scomparsa in pieno giorno, nel cuore di Castelvetro di Modena. Una storia che sembra quasi un giallo, ma che si è risolta in un semplice malinteso.

Giovanardi furto auto: sparisce l’Audi in pieno centro

Carlo Giovanardi, l’ex senatore, aveva parcheggiato la sua Audi grigia vicino a un ristorante del centro.

Un pranzo con amici, nulla di speciale. Ma al momento di tornare alla sua auto, quella scomparsa. Non c’era più traccia. Giovanardi, visibilmente sorpreso, ha cercato dappertutto, tra le vie del centro, ma niente. Nessuna Audi in vista. «Credevo fosse una zona tranquilla, e invece…», dice lui, ancora incredulo. Così, il passo successivo è stato andare dai carabinieri, segnalando il furto.

Dopo due giorni di indagini, la verità è emersa. L’auto, sì, è stata ritrovata, ma c’era qualcosa che non tornava. Non si trattava di un furto.

Giovanardi furto auto, nessun reato: il dettaglio che ha cambiato tutto

La macchina, infatti, era esattamente dove Giovanardi l’aveva lasciata. «Siamo felici che l’auto del senatore sia stata ritrovata», ha commentato il sindaco di Castelvetro, Federico Poppi, puntualizzando però che il veicolo non era stato rubato, ma semplicemente non trovato dal senatore per un suo errore. Una precisazione che, secondo il sindaco, era necessaria per evitare che la sicurezza del comune fosse messa in discussione. «Non c’era nulla da temere, era solo una distrazione», ha aggiunto, per tutelare l’immagine di un comune che non meritava certo di essere etichettato come insicuro. Giovanardi, una volta appurato il malinteso, non ha potuto fare a meno di sorridere della situazione. Con una punta di autoironia, ha ammesso la sua momentanea distrazione. «Evidentemente, l’auto era ben nascosta», ha riflettuto a voce alta.