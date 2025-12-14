Tiger Film celebra il successo 2025 a Villa Miani

Si è svolta ieri, 13 dicembre, presso Villa Miani, la serata celebrativa di Tiger Film, un evento che ha riunito il cuore dell’industria audiovisiva italiana e numerosi rappresentanti internazionali. Una festa elegante, curata in ogni dettaglio, che ha voluto rendere omaggio ai traguardi raggiunti dalla società in un anno particolarmente significativo.

L’appuntamento ha attirato i principali broadcaster nazionali – RAI, Mediaset, LA7, Sky, Discovery – insieme a distributori provenienti da Spagna, Germania, Francia e Stati Uniti, oltre a giornalisti e operatori del settore. Una partecipazione che conferma il ruolo di Tiger Film come punto di riferimento crescente per il mercato audiovisivo.

La crescita record di Tiger Film: +100% di fatturato e margine operativo raddoppiato

Il 2025 è stato un anno di risultati eccezionali: Tiger Film ha registrato un incremento del 100% del fatturato, accompagnato dal raddoppio del margine operativo. Un traguardo particolarmente significativo, considerando il periodo complesso che il settore audiovisivo sta attraversando a livello globale.

La società ha inoltre raggiunto un volume record di circa 300 titoli lavorati nell’arco dell’anno, tra film per il cinema, tv movies, serie tv, cartoni animati e ha ampliato il suo pacchetto clienti. Un’espansione che testimonia la solidità dell’azienda e la fiducia crescente dei partner.

Un team giovane e una struttura smart: il segreto della crescita

Alla base di questo successo, c’è un modello operativo che Tiger Film rivendica con orgoglio: una struttura smart, composta da un team giovane, dinamico e altamente motivato. Secondo l’azienda, è proprio questo approccio a garantire la qualità e il clima collaborativo che coinvolge immediatamente artisti, fornitori e clienti.

Puntualità, cura del dettaglio e una comunicazione sempre efficace sono riconosciute come leve fondamentali nella creazione di un rapporto duraturo con i clienti, che nel tempo ha permesso alla società di ampliare in modo significativo la propria rete. Infatti, pur nata come realtà italiana, Tiger Film ha saputo nel corso degli anni imporsi anche oltre confine. Le partnership internazionali sviluppate in modo costante hanno contribuito a costruire la reputazione della società come partner di riferimento per il mercato estero.

L’evoluzione internazionale non è solo un risultato, ma anche un percorso ormai consolidato, destinato a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni.

Il ringraziamento del CEO Angelo Evangelista

Durante l’evento, il CEO Angelo Evangelista ha voluto celebrare i successi dell’anno, rendendo merito al lavoro del suo team e alla fiducia dei clienti che hanno sostenuto la società fin dai primi passi. Evangelista ha sottolineato come i risultati siano il frutto di un metodo che mette al centro le persone e le relazioni professionali. Una visione che continuerà a orientare il percorso di Tiger Film anche in futuro.

Uno sguardo al 2026: produttività in aumento e nuove collaborazioni

Per il prossimo anno, Evangelista ha annunciato un ulteriore aumento della produttività e del numero di contenuti doppiati, oltre all’avvio di nuove collaborazioni con partner globali. Una traiettoria di crescita che conferma la volontà di consolidare la posizione di Tiger Film nel mercato internazionale e di investire in innovazione, qualità ed espansione.

L’evento di Villa Miani non è stato solo una celebrazione, ma un segnale forte: Tiger Film guarda al futuro con ambizione, consapevole dei risultati ottenuti e determinato a continuare la propria ascesa.