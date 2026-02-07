TikTok: Le Funzioni che Stimolano Comportamenti Compulsivi e Come Gestirli

Un nuovo capitolo si apre nelle relazioni tra TikTok e le autorità europee, incentrato non su questioni di privacy o dati, ma sul design dell’app<\/strong> stessa. La Commissione Europea ha avviato un’indagine, evidenziando come alcune caratteristiche di TikTok possano violare il Digital Services Act<\/strong> (DSA), creando potenziali rischi per i giovani utenti.

Le accuse del design compulsivo<\/h2>

Secondo i funzionari, il design di TikTok<\/strong> incorpora elementi come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica dei video e le notifiche push, che incoraggiano l’uso compulsivo. Tali funzioni non sono ritenute neutre, ma progettate per mantenere gli utenti incollati allo schermo, riducendo la loro capacità di interrompere l’utilizzo in modo consapevole. Henna Virkkunen, capo della tecnologia dell’UE, ha affermato che TikTok deve agire per proteggere i minori.

Statistiche allarmanti

Le indagini hanno rivelato statistiche preoccupanti: molti adolescenti, tra i 13 e i 18 anni, utilizzano TikTok principalmente dopo la mezzanotte. Inoltre, il 7% dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni trascorre quotidianamente dalle quattro alle cinque ore sulla piattaforma. Questo modello d’uso solleva interrogativi sui possibili effetti negativi sulla salute mentale e sul benessere di queste fasce di età vulnerabili.

Reazioni e difese di TikTok

In risposta a queste accuse, TikTok ha definito le affermazioni della Commissione come infondate, affermando che la rappresentazione della loro piattaforma è categoricamente falsa. Un portavoce dell’azienda ha comunicato che sono pronti a contestare i risultati dell’indagine e a difendere le loro pratiche.

Misure già in atto

Attualmente, TikTok dispone di strumenti per gestire il tempo di utilizzo, ma secondo l’Unione Europea, queste misure risultano inadeguate. Le funzioni di gestione del tempo sembrano facilmente aggirabili e le restrizioni parentali richiedono competenze che molte famiglie non possiedono. L’Unione Europea chiede modifiche strutturali che vadano oltre l’aggiunta di avvisi o strumenti temporanei.

Implicazioni per il futuro delle piattaforme digitali

Il caso TikTok rappresenta un punto di svolta significativo nelle relazioni tra le piattaforme digitali e la regolamentazione europea. Non si discute solamente di cosa le piattaforme ospitano, ma anche di come sono progettate. L’Unione Europea segnala chiaramente che il design delle app deve tenere conto della responsabilità verso gli utenti, in particolare i più giovani.

Se la Commissione confermerà le sue conclusioni iniziali, TikTok potrebbe affrontare sanzioni fino al 6% del fatturato annuale globale di ByteDance, il suo proprietario. Questo scenario evidenzia come il Digital Services Act (DSA) possa rivelarsi un potente strumento di regolamentazione e responsabilizzazione per le aziende tecnologiche.

Attualmente, TikTok si trova di fronte a una sfida significativa che potrebbe trasformare il modo in cui gestisce le sue politiche di design e la sua responsabilità sociale. Non si tratta soltanto di difendere la propria immagine, ma di adottare misure concrete per garantire un ambiente digitale più sicuro per i giovani utenti.