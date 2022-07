Tipografie online: Sprint24 si conferma il punto di riferimento per la promozione del brand

Da tipografia tradizionale a moderno servizio di web to print, l’azienda in questi anni ha attraversato un percorso di forte crescita.

Oggi le aziende hanno bisogno di comunicare in modo particolarmente efficace, per far emergere il proprio messaggio e diffondere i valori del proprio brand. Nelle strategie di promozione del marchio è fondamentale utilizzare anche prodotti personalizzati, avvalendosi di servizi professionali di stampa per rendere questi strumenti più persuasivi e in linea con l’identità dell’azienda.

Sprint24 è la tipografia online per il business di maggior successo in Italia, un progetto innovativo che si è affermato negli anni come il punto di riferimento per le imprese che vogliono promuovere il brand in maniera ottimale.

Con più di 15 anni di esperienza all’attivo e un modello di business orientato all’innovazione, Sprint24 garantisce professionalità, qualità e convenienza nella stampa online a tutti i suoi clienti.

Da tipografia tradizionale a moderno servizio di web to print, l’azienda in questi anni ha attraversato un percorso di forte crescita, con cui è stata in grado di superare il difficile periodo del Covid-19 così come aiutare migliaia di imprese a comunicare con i propri clienti. Ne abbiamo parlato con il CEO di Sprint24, Giovanni Di Virgilio.

Sprint24 è la tipografia online di riferimento per la stampa online, come avete raggiunto questa posizione?

Con oltre 20.000 aziende che usano i nostri servizi di stampa online abbiamo conquistato una posizione consolidata, tuttavia continuiamo a puntare alla crescita per sviluppare ulteriormente il nostro business e offrire nuove opportunità ai nostri clienti. Gli aspetti che ci hanno consentito di raggiungere questi risultati sono numerosi, tra cui la garanzia di qualità, la rapidità del servizio e i prezzi competitivi.

Ad ogni modo, la maggior parte delle aziende apprezza soprattutto il nostro approccio nei confronti dei clienti, incentrato sulla trasparenza e la cortesia. Ciò ha reso possibile la creazione di un legame di fiducia con le aziende con le quali collaboriamo, che ci permette di avere un tasso di fidelizzazione molto elevato del quale siamo davvero soddisfatti.

Oggi siete un’azienda tecnologicamente all’avanguardia, tuttavia investite molto anche nella formazione: che ruolo ricopre all’interno di Sprint24?

Negli ultimi 15 anni abbiamo investito tantissimo nell’innovazione dei processi produttivi, per renderli efficienti e performanti con vantaggi considerevoli per i nostri clienti in termini di rapporto qualità-prezzo, velocità e reattività. Ad esempio, la piattaforma Sprint24.com è una tecnologia proprietaria, sviluppata tutta internamente secondo un approccio di ottimizzazione continua e valorizzazione dell’esperienza dei clienti.

Allo stesso tempo, la tecnologia richiede anche formazione, un requisito indispensabile per qualsiasi azienda che voglia imporsi sul mercato con il proprio progetto di business. Per questo abbiamo sempre dedicato molta attenzione anche nei confronti della formazione, sia a livello di produzione e tecnologia, sia lato utente. Tutto lo staff di Sprint24 è preparato e altamente qualificato sotto vari aspetti, con competenze trasversali che si riflettono nella qualità del servizio fornito ai clienti.

Qual è la posizione attuale di Sprint24 sul mercato e come è strutturata l’offerta di stampa online per le aziende?

Dopo un lungo percorso di crescita oggi siamo affermati come la principale realtà nel campo della stampa del brand, grazie a un lavoro accurato che abbiamo realizzato nella comunicazione con i brand owner.

Ci rivolgiamo direttamente alle imprese per mostrare loro come possiamo aiutarle nella crescita del loro business, in quanto siamo specializzati nella promozione del marchio aziendale con una proposta ampia, variegata e unica nel settore.

Nel nostro catalogo sono presenti libri, calendari, block notes, pannelli rigidi, adesivi, volantini, biglietti da visita e persino dispositivi multimediali come i totem, oltre a soluzioni dedicate per il packaging, un comparto che stiamo sviluppando e nel quale investiremo molto nei prossimi anni.

Dopodiché, ci sono le opzioni di nobilitazione, come la stampa UV e l’oro e l’argento colato a rilievo, soluzioni esclusive per i brand che desiderano stampe pregiate e distintive.

Avete un elevato tasso di fidelizzazione, segno che le aziende apprezzano particolarmente i vostri prodotti e servizi. Cosa offrite ai clienti fidelizzati che stampano sempre con voi?

Abbiamo sempre avuto un programma fedeltà per valorizzare le aziende che stampano con frequenza con Sprint24, tuttavia recentemente lo abbiamo aggiornato per renderlo più moderno e funzionale. Ovviamente, abbiamo mantenuto il nostro metodo di lavoro, basato sulla premiazione dei clienti che non solo ci danno fiducia e usano i nostri servizi con continuità, ma specialmente a quelli che crescono di livello e aumentano il volume di ordini.

Il nostro nuovo Programma Fedeltà prevede una serie di benefici per ogni livello di fidelizzazione e di volumi di ordini, a partire da sconti applicati nel carrello per chi lavora pochi ordini almeno una volta al mese, fino a vantaggi importanti per chi sale di livello. In questo caso proponiamo ulteriori benefit, come il controllo del file PDF sempre garantito e la stampa senza pagamento anticipato, un approccio che ha sempre dato ottimi risultati e che continueremo a utilizzare anche in futuro.

Oltre ai servizi di stampa online e ai prodotti personalizzati fornite un supporto completo alle aziende, aiutandole in ogni aspetto della promozione del brand. Cosa devono aspettarsi le imprese che si rivolgono a Sprint24 per creare la propria brand identity?

Realizzare prodotti tipografici è un processo estremamente complesso, infatti non basta scegliere un prodotto da customizzare, inviare un file grafico e aggiungere delle nobilitazioni. Spesso le aziende non sono consapevoli delle difficoltà nella creazione di un progetto del genere, perciò le aspettative possono essere molte volte al di sopra delle reali possibilità con il rischio di rimanere insoddisfatti.

Per evitarlo offriamo un supporto completo ad ogni cliente, aiutando le aziende a non commettere errori che possono pregiudicare il risultato finale, per sfruttare appieno le opportunità della stampa online.

Attraverso il dialogo e il confronto cerchiamo di comprendere a fondo le esigenze e le aspettative dei clienti, inoltre verifichiamo tutti gli aspetti del progetto, segnaliamo delle possibili criticità e suggeriamo dei miglioramenti che possono aumentare la qualità finale. Si tratta di scrupoli che noi di Sprint24 assicuriamo ad ogni singolo cliente.