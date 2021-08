Tokyo 2020, basket: Usa in semifinale, Spagna battuta 95-81

(Adnkronos) – Gli Usa battono la Spagna di Sergio Scariolo e avanzano alle semifinali del torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli statunitensi si impongono per 95-81 al termine di un match molto combattuto soprattutto nella prima metà.

A trascinare la squadra di Gregg Popovich ci pensa Kevin Durant, che chiude con 29 punti ed è il migliore dei suoi. Alla Spagna non basta un super Ricky Rubio, autore di 38 punti, per evitare la sconfitta. Ora gli Usa attendono in semifinale la vincente del match tra Australia e Argentina. In semifinale anche la Slovenia, che in precedenza ha battuto la Germania per 94-70. Alle 10.20 la sfida Italia-Francia.