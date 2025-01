Un Capodanno inaspettato per Tony Effe

La notte di Capodanno ha visto il rapper Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, protagonista di un evento straordinario al PalaEur di Roma. Dopo essere stato escluso dal concerto organizzato dall’amministrazione comunale al Circo Massimo, il rapper ha saputo rialzarsi e organizzare un evento alternativo in tempi record. La decisione di escluderlo era stata presa a causa dei testi delle sue canzoni, considerati misogini e sessisti, una scelta che ha sollevato un acceso dibattito sulla libertà di espressione e sulla censura nel mondo della musica.

La risposta del rapper alla censura

Nonostante la delusione iniziale, Tony Effe ha dimostrato di avere un seguito fedele e appassionato. Con un biglietto dal costo contenuto di soli 10 euro, ha attirato una folla di fan desiderosi di festeggiare l’ultimo dell’anno con lui. L’evento, intitolato “Capodanno da Tony”, ha visto un’affluenza straordinaria, con i biglietti venduti in poche ore. Durante il concerto, il rapper non ha perso l’occasione di lanciare una frecciata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aprendo la serata con la sigla del Tg 1 e un video che ripercorreva la polemica che lo aveva coinvolto.

Un concerto all’insegna della musica e della provocazione

La serata è proseguita con una serie di ospiti che hanno condiviso il palco con Tony Effe, tra cui Sick Luke, Naska, Lazza, Bello Figo, Capo Plaza e Side Baby. Il rapper ha intrattenuto il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte, momento in cui ha festeggiato aprendo una bottiglia di champagne e innaffiando i presenti. La compagna di Tony, Giulia De Lellis, ha documentato l’evento sui social, condividendo momenti salienti del concerto e un dolce bacio tra i due, confermando così la loro relazione alla luce del sole.

Questo Capodanno ha rappresentato non solo una rivincita personale per Tony Effe, ma anche un momento di riflessione sulla libertà di espressione nel panorama musicale italiano. La sua capacità di trasformare una situazione avversa in un’opportunità di festa e celebrazione ha dimostrato la resilienza dell’artista e il forte legame con i suoi fan.