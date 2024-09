Tony Effe ha rilasciato un nuovo attacco piuttosto duro contro Fedez, includendo persino un clip audio privato di Chiara Ferragni.

Tony Effe ha scagliato accuse pesanti contro Fedez nel suo nuovo dissing, e ha coinvolto anche Chiara Ferragni rivelando un audio privato che lei gli aveva mandato tempo fa. Effe ha anticipato la pubblicazione del brano, inizialmente prevista per sabato, di 48 ore. Il singolo, intitolato “Chiara” in chiara allusione a Ferragni, risponde al precedente dissing di Fedez. Nel testo, Effe fa riferimento a Chiara: “Chiara dice che mi adora” canta “Lei è rimasta al tuo fianco nella malattia e tu, quando ne avevi bisogno, sei scappato via”.

L’audio di Ferragni, inviato a Effe in forma privata su WhatsApp, è stato reso pubblico nel contesto del dissing. In essa, Ferragni sembra suggerire che Fedez stesse tentando di artificiosamente aumentare il suo numero di streaming dal mese di gennaio.

Tony Effe | Chiara | Testo

Afferma con impazienza di non poter aspettare (Uoh)

Sei attratto da uomini o donne? (Ah)

Non dovresti provare sensi di colpa, seh (Ah, ah, ah, ah)

Chiara proclama il suo amore per me (Seh)

Non dovresti abbandonare una madre sola (No)

Sei davvero un brutto individuo (Ah)

Tutta la comunità ti detesta (Ah, ah, ah, ah) Seh, devi sborsare per sentirti più vero

Sei solo un infiltrato, ami la Polizia

Lei è rimasta al tuo fianco durante la malattia

Ma quando aveva bisogno, sei fuggito

Vigliacco (Vigliacco), perche’ continui a parlare?

Devi comprare la lealtà dei tuoi amici

Hai generato figli solo per esibirli

Chissà cosa penseranno quando cresceranno

Sei meschino, realmente, sei un disonore

Ho un video in cui ti comporti come una donna

Che prostituta, sei il nuovo Lele Mora

Sei diventato una meretrice per Corona

Hai capelli grigi, dovresti tingerli

Ti vedo in uno stato di isteria, cambia il tuo terapista

Hai perso la moglie, non hai una famiglia

La tua prossima figlia dovrebbe chiamarsi Sconfitta

Chiara proclama il suo amore per me (Seh)

Afferma con impazienza di non poter aspettare (Uoh)

Sei attratto da uomini o donne? (Ah)

Non dovresti provare sensi di colpa, seh (Ah, ah, ah, ah)

Chiara proclama il suo amore per me (Seh)

Non dovresti abbandonare una madre sola (No)

Sei davvero un brutto individuo (Ah)

Tutta la comunità ti detesta (Ah, ah, ah, ah) Tu hai ragione, sono l’uomo da sconfiggere

Mentre faccio l’amore con te, ti sento piangere

Io sono Tony, non spreco parole

E quando arrivo, è ora di andare (Andare)

Quella sera, eravamo insieme (Sera)

Eri attratto dalla cocaina (Sì, lo eri)

Chiara Biasi? Ketamina?

Mentre mi stringevi a te, eri con Ta**** Mega

Sì, non riesci a eccitarti senza Viagra (Insomma, per esempio)

Per esempio, usi l’autotune durante le serate (Esempio, esempio)

Sono il prediletto di Tatiana (Esempio)

Sono il tossicodipendente più affascinante d’Italia

Lucia, ti do un suggerimento

La vita è breve, devi mantenere la calma

Non sei simile a tuo figlio

Lo hai nominato Leo**, ma sei un coniglio (Un coniglio) Chiara afferma di amarmi (Sì)

Diceva che non vedeva l’ora (Oh)

Preferisci l’uomo o la donna? (Ah)

Non devi sentirti in colpa, sì (Ah, ah, ah, ah)

Chiara afferma di amarmi (Sì)

Non si abbandona una madre da sola (No)

Sei davvero una cattiva persona (Ah)

Tutta la scena ti detesta (Ah, ah, ah, ah)