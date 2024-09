Tony Effe rivela a Chiara che Fedez ama la coca: "sei una donna, ti attrae la co*aina".

Tony Effe ha rilasciato il brano "CHIARA", in risposta all'ultimo attacco verbale di Fedez nel brano "L'Infanzia difficile di un benestante", dove è accusato di aver contattato Chiara Ferragni e di aver partecipato a feste con l'uso di droghe. Nel suo brano, Effe contrattacca mettendo in dubbio l'orientamento sessuale di Fedez, accusando quest'ultimo di aver usato cocaina e di aver tradito Ferragni con l'influencer Taylor Mega. Inoltre, critica Fedez per aver utilizzato i figli per aumentare la popolarità sui social media.

In linea con quanto anticipato, Tony Effe ha da poco reso noto CHIARA, l’ultimo episodio dell’attuale disputa che lo coinvolge assieme a Fedez. I due artisti del rap sono impegnati in uno scontro verbale per stabilire chi riesce a proferire l’offesa più dura, in un conflitto basato su battute rime. Federico, nel pezzo L’Infanzia difficile di un benestante, ha puntato il dito contro l’ex compagno, accusandolo di aver avuto contatti segreti con l’ex consorte Chiara Ferragni, e di ‘ospitare feste con keta’ assieme a Chiara Biasi, oltre ad altre affermazioni forti. Tony ha replicato decisamente, con un testo che mette in dubbio la virilità delle inclinazioni sessuali di Lucia, secondo quanto lui ama far credere. Aggiunge, inoltre, di aver personalmente assistito all’uso di co*aina da parte di Federico. ‘Chiara confessa il suo amore per me, dice di non aver potuto aspettare’. Così inizia il pezzo del rapper romano, che fa eco a quella frase di 64 bars che ha generato tanto chiacchiericcio. Ma non è tutto. Il trentatreenne sfodera una serie di insulti nei confronti del collega, sostenendo che quest’ultimo ha voltato le spalle a Chiara Ferragni nel momento del bisogno, dopo che lei è sempre stata al suo fianco (un’opinione ampiamente diffusa tra il pubblico). Non mancano riferimenti ai figli della coppia, Leone e Vittoria, che Tony sostiene siano utilizzati – a suo dire – soltanto per aumentare l’interesse dei follower sui social. Niente di nuovo: sono critiche che Federico si trova ad affrontare quotidianamente da molto tempo. Ma non è tutto. Tony Effe: in CHIARA rivelazioni esplosive su Federico. La parte più piccante, accennata all’inizio (‘Ti piacciono uomini e donne, non c’è nulla di male’), viene ribadita nei versi successivi, dove Tony rivela di avere un video in cui Federico ‘si comporta da donna’.

In un attacco verbale, qualcuno è accusato di essere l’attuale versione di Lele Mora, e viene descritto come la prosti*uta di Fabrizio Corona. Questo implica un’accusa di fluidità sessuale (anche se non è chiaro perché questa dovrebbe essere considerata un insulto) e una critica per aver improvvisamente fatto pace con il cosiddetto “re dei Paparazzi”. Questo assalto verbale include anche insulti futili che suggeriscono che l’avversario è isterico e potrebbe soffrire di disfunzione erettile. Inoltre, ci sono accuse di uso di droghe. Si suggerisce che erano insieme durante una notte in cui la coc*ina era stata consumata. Anche l’influencer Taylor Mega viene coinvolta nell’insulto, dicendo: “Eri tu la mia cagna, non Taylor Mega,” implicando che quando era con lei, era lei a sostenere economicamente la relazione. L’ex membro della Dark Polo Gang risponde: “Mentre mi abbracciavi stavi con Taylor Mega.” Questi commenti sollevano la questione se Federico abbia tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega. Tuttavia, dobbiamo aspettare il prossimo episodio di questo melodramma. È evidente una competizione scioccante tra due individui irascibili che credono di esprimere virilità, ma trasmettono principalmente amarezza.