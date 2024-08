Anche l’estate 2024 non fa eccezione: i tormentoni dominano le classifiche e alcuni fanno incetta di certificazioni. A dominare sono Tony Effe e Gaia, con la loro canzone Sesso e Samba.

Tormentoni estivi 2024, classifica: Tony e Gaia dominano

I tormentoni estivi dominano la bella stagione 2024. Da anni, ormai, i cantanti fanno a gara a lanciare la hit del momento, in modo da conquistare la classifica e le certificazioni più allettanti. Nella maggior parte dei casi, parliamo di brani che durano giusto qualche mese e non passeranno alla storia, ma che servono comunque agli artisti per restare a galla in un universo che si fa sempre più concorrenziale. A dominare l’estate 2024 sono Tony Effe e Gaia che con Sesso e Samba sono imbattibili.

La classifica dei tormentoni estivi 2024

La classifica FIMI, relativa alla quarta settimana di luglio 2024, vede molte conferme. Il podio è occupato da:

Tony Effe e Gaia – Sesso e Samba Anna – 30°C Tananai e Annalisa – Storie Brevi

Altri artisti, pur non avendo conquistato le prime posizioni, sono cresciuti rispetto a qualche giorno fa. I risultati migliori sono stati raggiunti da: Fedez e Emis Killa – Sexy Shop (6), Mahmood – Ra Ta Ta (7), Coma_Cose – Malavita (8), Alessandra Amoroso e BigMama – Mezzo Rotto (11), Elodie – Black Nirvana (14), The Kolors – Karma (17), Capo Plaza – Fino All’Alba (24), Ava, Mida e VillaBanks – Bacio Di Giuda (27), Angelina Mango – Melodrama (31), JYLI, Emma, Olly – Ho Voglia Di Te (35) ed Emma – Femme Fatale (56).

Tormentoni estivi 2024: le certificazioni

Tony Effe e Gaia con la loro Sesso e Samba non dominano solo la classifica dei tormentoni estivi 2024, ma hanno ottenuto anche 2 dischi di platino. Hanno venduto 200 mila copie. Con 100 mila copie, hanno conquistato un disco di platino Anna con 30°C, Fedez ed Emis Killa con Sexy Shop e Tananai e Annalisa con Storie Brevi. Ad aver conquistato un disco d’oro (50 mila copie vendute) sono stati: