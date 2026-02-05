Maltempo, è allerta meteo per 13 regioni: in arrivo pioggia, neve e forti ve...

Maltempo, è allerta meteo per 13 regioni: in arrivo pioggia, neve e forti ve...

Un inizio 2026 all'insegna del maltempo e dell'instabilità: è allerta meteo su gran parte dell'Italia

Un inizio 2026 all’insegna del maltempo e dell’instabilità, con piogge, nevicate e venti di burrasca che hanno colpito l’Italia, in particolare il Sud (Sicilia, Sardegna e Calabria) colpite dal ciclone Harry. Per domani, venerdì 6 febbraio, è stata diramata un’allerta meteo su 13 regioni. Ecco quali.

Maltempo, è allerta gialla su 13 regioni: ecco quali

Una nuova perturbazione atlantica sta per abbattersi sull’Italia, tanto che la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla su ben 13 regioni per la giornata di domani, venerdì 6 febbraio 2026. Sarà infatti un venerdì caratterizzato da instabilità e piogge sparse un pò su tutta la penisola ma, in particolare, su queste regioni, dove è stata diramata l’allerta: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Campania, Umbria, Sardegna, Lazio, Sicilia, Basilicata, Marche e Calabria.

Maltempo, è allerta arancione su alcune regioni: ecco quali

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 6 febbraio 2026, su 13 regioni. In alcune zone di Lazio e Calabria, però, è stata diramata l’allerta arancione. In Calabria alcuni sindaci hanno deciso di firmare un’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, come a Lamezia Terme, Vibo Valentia e Nicotera.