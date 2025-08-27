Torna l’incubo intossicazione da botulino. Siamo ancora in Calabria, questa volta in provincia di Vibo Valentia, a Nicotera Marina. Sarebbero almeno 30 le persone che si sono sentite male dopo aver mangiato in un villaggio turistico.

Torna l’incubo botulino: grave intossicazione a Nicotera Marina

Paura per decine di turisti ospiti in un villaggio turistico a Nicotera Marina, in Calabria.

Dopo un pranzo infatti 60 di loro si sono sentiti male, tra cui anche diversi bambini. La metà dei colpiti ha manifestato solamente sintomi quali vomito e diarrea, mentre per cinque turisti è stato necessario il ricovero in ospedale. Torna quindi l’incubo botulino, tra l’altro, la struttura in questione, aveva riaperto da poco, in quanto in passato era stata sequestrata perché ritenuta nella mani di organizzazioni mafiose. Ma, cosa avevano mangiato i turisti che si sino sentiti male?

Torna l’incubo botulino, grave intossicazione a Nicotera Marina: dove e cosa hanno mangiato

Come visto, 60 turisti, ospiti di un villaggio turistico a Nicotera Marina, si sono sentiti male dopo aver pranzato nella struttura. Per cinque di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’intossicazione sarebbero stati wurstel e patatine, serviti nel ristorante del villaggio turistico.