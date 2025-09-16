Toscana, insulti razzisti alla candidata alle Regionali: Antonella Bundu risponde con una banana

Negli ultimi anni, i social network si sono confermati non solo come spazi di dibattito, ma anche come luoghi in cui politici e attivisti possono diventare bersaglio di attacchi personali e discriminatori. Recentemente, Antonella Bundu, candidata alle elezioni regionali in Toscana, ha denunciato di essere stata vittima di insulti razzisti online, legati sia alla sua origine familiare sia alla sua attività politica.

La vicenda evidenzia come il razzismo e l’intolleranza continuino a manifestarsi pubblicamente, spesso amplificati dai media e da alcune frange politiche, ma la sua risposta non si è fatta attendere: sui social ha pubblicato una foto che la ritrae sorridente con una banana in mano.

Toscana, insulti razzisti alla candidata Antonella Bundu

Antonella Bundu, candidata alle prossime elezioni regionali per Toscana Rossa, ha denunciato di essere stata bersaglio di insulti razzisti sui social. Tutto è iniziato dopo alcuni post pubblicati su X da Francesca Totolo, collaboratrice della rivista legata a CasaPound, Il Primato Nazionale, che commentava la partecipazione della Bundu al Meeting internazionale antirazzista di Cecina.

Nelle risposte, alcuni utenti hanno rivolto alla candidata frasi come “Buttatela in mare”, “Torna in Africa” e “Fuori le scimmie dall’Italia”, definendola “Sierraleonese con cittadinanza italiana”. La candidata ha interpretato questi attacchi come la conferma della persistenza, in Italia, di una cultura razzista e fascista che continua a trovare spazio anche nei media legati a organizzazioni come CasaPound, la cui attività politica e mediatica Bundu ha chiesto di vietare.

Cosa è veramente il razzismo? 👉 “Smantellare la bianchezza” come ha scritto Antonella Bundu, sierraleonese con cittadinanza italiana 👉 Stigmatizzare questo tipo di propaganda tossica contro la nostra civiltà millenaria, come ho fatto io pic.twitter.com/tSLhXMkaB9 — Francesca Totolo (@fratotolo2) September 15, 2025

Toscana, insulti razzisti alla candidata alle Regionali: Antonella Bundu risponde con una banana

In risposta alla provocazione, Bundu ha scelto di replicare sui social nello stesso mezzo, pubblicando una foto che la ritrae sorridente con una banana in mano. La didascalia riporta: “In foto un’italiana che gentilmente offre una banana a quellə che hanno imparato a tirargliela”, in un chiaro gesto di ironia e sfida verso chi l’aveva offesa. L’iniziativa della candidata mira a evidenziare non solo la gravità degli insulti razzisti, ma anche la necessità di affrontare apertamente fenomeni di discriminazione e di riaffermare i principi democratici.