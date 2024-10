Nonostante abbia 48 anni e si sia ritirato da ben 7 anni, Francesco Totti è ancora ricercato da diversi club di Serie A, stando alle sue parole.

Totti torna a giocare? Le proposte dai club di Serie A

L’ex capitano e numero 10 della Roma ha dichiarato durante il Betsson Sport Day: “Ci sono state squadre che mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire qualche pensiero. Mi sono detto se mi cercano ancora forse hanno bisogno ancora di me. Ci sono stati giocatori che hanno giocato anche a 50 anni. Mi hanno chiamato di recente in Serie A, anche un mese fa”. Ha chiarito che non c’è stata nessuna chiamata dalla Roma e dal Monza di Galliani e Nesta, suoi amici. “La Lazio non l’avrei presa nemmeno in considerazione”, ha proseguito.

Francesco Totti, l’addio al calcio non voluto

Ovviamente, per fisiologia, non tornerebbe per giocare una partita per intero, ma per almeno una frazione di gioco: “Mi devo allenare bene per tornare in Serie A. Trenta, quaranta minuti posso ancora giocarli”. Fa sapere che l’addio al calcio e alla Roma non è stato voluto da lui: “Non è stata la mia scelta in quel momento, lo sapete tutti. Forse per questo mi è rimasta la voglia anche se so che c’è un inizio e una fine in tutto. Ma smettere di giocare con la Roma non l’ho scelto io e quella finestra è rimasta aperta”. E, alla domanda se ci sia un numero 10 in Italia, risponde: “No, ma potrebbe tornare”.