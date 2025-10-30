Tragedia a Bellaria: il fratello di Andrea Delogu muore in incidente

Il dramma che ha colpito la famiglia Delogu è una testimonianza dell'impatto devastante degli incidenti stradali.

Il 29 ottobre, la comunità di Bellaria Igea Marina ha vissuto un momento di grande tristezza a causa della morte di Evan Oscar Delogu, un giovane di appena 18 anni. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 15.40 lungo via Vittor Pisani, una strada che solitamente si presenta sicura e poco trafficata. Purtroppo, in un attimo, la quotidianità è stata stravolta da una tragedia inaspettata.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Evan era in sella alla sua Benelli 750 quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo. La moto è andata a collidere con un palo della luce, per poi impattare con un secondo palo, sempre lungo il margine della carreggiata. Malgrado indossasse il casco, il giovane ha riportato ferite fatali, e i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118 sono stati vani.

Il cordoglio della famiglia

La notizia della morte di Evan ha colpito profondamente la sua famiglia. Walter Delogu, padre del giovane e della conduttrice Andrea Delogu, ha condiviso un messaggio straziante sui social media. “Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e la tua mamma”, ha scritto, esprimendo un dolore incommensurabile.

Andrea, che aveva un legame speciale con il fratello, aveva recentemente condiviso sui social la sua ammirazione per lui, descrivendolo come “il più bello del mondo”. Le immagini di momenti felici insieme, come abbracci e risate, rimarranno nel cuore dei familiari e degli amici.

Reazioni della comunità

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha espresso il suo profondo rammarico per l’accaduto. Ha dichiarato di non aver ancora avuto contatti con la famiglia Delogu, ma che una volta che la salma sarà dissequestrata, intende visitare la famiglia per offrire le sue condoglianze. “Perdere la vita a 18 anni è veramente triste. Che disastro”, ha commentato il sindaco, sottolineando la gravità della situazione.

Indagini in corso

Le autorità locali stanno attualmente indagando sull’incidente per chiarire la dinamica esatta dei fatti. Non risultano coinvolti altri veicoli, e la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere agli agenti di effettuare i rilievi necessari. La Procura ha disposto il sequestro della moto e l’avvio delle procedure di rito per accertare eventuali responsabilità.

Questa tragica vicenda serve da monito sull’importanza della sicurezza stradale e della consapevolezza durante la guida. La comunità di Bellaria si unisce in un abbraccio collettivo alla famiglia Delogu, condividendo un dolore che segnerà per sempre le loro vite.