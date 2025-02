Un tragico incidente aereo

Un incidente aereo ha scosso la comunità di Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, dove un elicottero è precipitato, causando la morte di tre persone. Tra le vittime si trova Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato della nota azienda di salumi che porta il suo nome. La tragedia si è consumata a pochi passi dall’eliporto privato della famiglia Rovagnati, un luogo che rappresenta non solo un punto di partenza per i voli, ma anche un simbolo di successo imprenditoriale.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero sarebbe precipitato in verticale dopo un tentativo di decollo non riuscito. L’incidente è avvenuto a circa 200 metri dall’eliporto, in un contesto di fitta nebbia che ha reso difficile la visibilità. I due piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani, sono stati sbalzati all’esterno del velivolo durante l’impatto, un tragico evento che ha lasciato la comunità locale in stato di shock.

Indagini in corso

Le autorità competenti, tra cui i Ris e i carabinieri, sono attualmente impegnate in un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Gli investigatori ipotizzano che l’elicottero abbia tentato una manovra di salita sopra il livello della nebbia, quando un guasto tecnico potrebbe averne causato la caduta. La situazione è complessa e richiederà tempo per essere completamente compresa, ma la priorità rimane quella di fornire risposte alle famiglie delle vittime e alla comunità colpita da questa tragedia.