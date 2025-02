Il drammatico incidente a Castelguelfo

La nebbia fitta ha avvolto la campagna di Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, creando un’atmosfera inquietante nel luogo dove un elicottero è precipitato, causando la morte di tre persone. Tra le vittime, Lorenzo Rovagnati, un imprenditore di 42 anni noto nella sua comunità. L’incidente ha scosso profondamente la zona, lasciando amici e familiari in uno stato di incredulità e dolore.

Le vittime e le indagini in corso

Oltre a Rovagnati, i due piloti dell’elicottero hanno perso la vita nello schianto. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente. Testimoni hanno riferito di aver visto l’elicottero volare a bassa quota prima di scomparire nella nebbia. Le operazioni di recupero dei resti dell’elicottero sono state complicate dalle condizioni meteorologiche avverse, con i resti coperti da un telo per preservare le prove.

Un imprenditore stimato e il suo impatto sulla comunità

Lorenzo Rovagnati era un imprenditore rispettato, noto per il suo impegno nel settore locale e per le sue iniziative a favore della comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano. Molti lo ricordano non solo per il suo successo professionale, ma anche per la sua generosità e il suo spirito di collaborazione. La comunità di Castelguelfo si unisce nel lutto, rendendo omaggio a un uomo che ha dato tanto.