Il drammatico evento a Costa Volpino

La tragica morte di Sara Centelleghe, una giovane di soli 19 anni, ha scosso profondamente la comunità di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La ragazza è stata uccisa venerdì notte con una trentina di coltellate, un atto di violenza che ha lasciato tutti senza parole. L’assassino, Jashandeep Badhan, anch’egli di 19 anni e vicino di casa della vittima, è stato arrestato e interrogato dal giudice per le indagini preliminari (gip) di Bergamo. La decisione sulla sua custodia cautelare è ancora in fase di valutazione.

Dettagli dell’autopsia

Domani, l’autopsia sul corpo di Sara sarà fondamentale per chiarire le circostanze della sua morte. Gli esperti dovranno determinare con precisione quante coltellate ha ricevuto e quali di esse sono state fatali. Questo esame si svolgerà presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova anche l’assassino, attualmente sotto osservazione per il suo stato mentale e il rischio di autolesionismo.

La reazione della comunità

In risposta a questo tragico evento, il Comune di Costa Volpino ha organizzato una fiaccolata in memoria di Sara. Questo gesto di solidarietà rappresenta non solo un tributo alla giovane vita spezzata, ma anche un momento di riflessione per la comunità. La violenza giovanile è un tema che merita attenzione e discussione, e la morte di Sara ha riacceso il dibattito su come prevenire simili tragedie in futuro.