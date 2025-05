Indagini in corso dopo il ritrovamento del corpo di una donna in un villino sul litorale romano.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo senza vita di Stefania Camboni, una donna di sessant’anni, è stato scoperto in un villino a Fregene, località sul litorale a nord di Roma. La macabra scoperta è avvenuta giovedì mattina, quando il figlio della vittima, preoccupato per la sua assenza, si è recato a trovarla e ha fatto l’orribile ritrovamento.

Gli investigatori sono accorsi sul posto per effettuare i rilievi del caso, e al momento non escludono la possibilità di un omicidio.

Le indagini e le prime testimonianze

Il nucleo investigativo di Ostia sta conducendo le indagini, ascoltando il figlio della vittima e la moglie. La Procura di Civitavecchia ha già disposto l’autopsia sul corpo di Stefania, per chiarire le cause del decesso. Secondo le prime informazioni, la donna viveva sola in una porzione della villa, mentre il figlio e la moglie abitano in un’altra ala. I vicini descrivono Stefania come una persona tranquilla, e molti sono rimasti scioccati dalla notizia della sua morte.

Un contesto familiare complesso

Le indagini hanno rivelato che la sessantenne aveva avuto contrasti con il resto della famiglia, in particolare per questioni ereditarie. Il marito di Stefania, Giorgio Violoni, ex calciatore, è deceduto nel 2020, e questo potrebbe aver complicato ulteriormente la situazione familiare. Il figlio, che lavora come guardia giurata all’aeroporto di Ciampino, è stato il primo a scoprire il corpo e ora si trova al centro delle indagini. La comunità locale è in attesa di chiarimenti, mentre i carabinieri continuano a raccogliere prove e testimonianze.

Un mistero da risolvere

A pochi passi dall’abitazione, un’auto, che potrebbe appartenere alla vittima, è stata trovata sotto sequestro. L’auto è stata rinvenuta con la parte anteriore contro una grata di recinzione, apparentemente divelta, e il finestrino del posto di guida aperto. Questi dettagli alimentano ulteriormente il mistero attorno alla morte di Stefania Camboni. La comunità di Fregene, solitamente tranquilla, è scossa da questo evento tragico e attende con ansia gli sviluppi delle indagini.