Un omicidio che scuote la comunità

Nel pomeriggio di oggi, un drammatico episodio ha scosso la periferia Sud di Milano, dove una donna di 82 anni è stata trovata strangolata nella sua abitazione in via Verro. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, suscitando shock e incredulità tra i residenti della zona.

A chiamare i soccorsi è stata una donna sudamericana, che ha rivelato che l’autore del crimine sarebbe stato il figlio quindicenne della sua amica, l’anziana vittima.

La dinamica dell’evento

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si era recato a trovare la ex vicina di casa, con la quale la sua famiglia aveva mantenuto un legame di amicizia per anni. Tuttavia, durante la visita, è scoppiata una lite, le cui cause sono ancora sconosciute. La situazione è rapidamente degenerata, portando a un’aggressione mortale: l’anziana è stata colpita con una lampada e strangolata. La madre del quindicenne, una donna di 44 anni, ha contattato il 112 poco prima delle 16, chiedendo aiuto per la situazione critica.

Intervento delle autorità

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. La Polizia di Stato è immediatamente intervenuta, avviando le indagini e raccogliendo prove attraverso la Scientifica. Gli agenti stanno cercando di ricostruire i dettagli di quanto accaduto, mentre la comunità rimane sotto shock per un evento così tragico e inaspettato. La famiglia della vittima e quella del giovane coinvolto sono state colpite da una tragedia che ha lasciato tutti senza parole.