Tragedia a Misterbianco: neonata muore dopo caduta dal balcone

Un dramma familiare si consuma a Catania, indagini in corso per chiarire la dinamica

Un incidente tragico

La comunità di Misterbianco, un comune in provincia di Catania, è stata scossa da un evento tragico che ha coinvolto una neonata di soli tre mesi. La piccola è morta dopo essere precipitata da un balcone situato al terzo piano di un edificio. Le prime ricostruzioni dell’accaduto sono ancora in fase di verifica, ma le autorità stanno cercando di fare chiarezza su quanto sia realmente accaduto.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le informazioni raccolte, sembra che la madre della neonata possa essere coinvolta nella dinamica dell’incidente. Tuttavia, le circostanze esatte rimangono poco chiare. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno già preso in custodia la donna, che attualmente è sotto interrogatorio. La situazione è complessa e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i fatti per comprendere il contesto familiare e psicologico che ha portato a questa tragedia.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, è scattato l’allarme e due ambulanze del 118 sono state inviate sul luogo della tragedia. Una di esse ha trasportato la neonata in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania, dove purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’altra ambulanza ha prestato soccorso al padre della piccola, che, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato aggredito, ma le circostanze di questo episodio rimangono ancora da chiarire.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle informazioni raccolte fino ad ora. È fondamentale per le autorità comprendere non solo la dinamica dell’incidente, ma anche il contesto familiare che ha portato a questo dramma. La comunità è in stato di shock e attende risposte su un evento così straziante.