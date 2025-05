Un sopralluogo sul tetto di un capannone si trasforma in tragedia per un fabbro di 62 anni.

Un incidente fatale durante un sopralluogo

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Napoli, dove un fabbro di 62 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di 4-5 metri. La vittima, titolare di una ditta specializzata in lavori in ferro con sede a Casoria, si trovava sul tetto di un capannone in via Fontanelle al Trivio, nel quartiere di Poggioreale, per effettuare un sopralluogo quando è avvenuta la caduta fatale.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e del personale del 118, allertati da testimoni che hanno assistito alla scena. Purtroppo, per il fabbro non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno constatato il decesso sul posto. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e verificare se siano state rispettate le normative di sicurezza sul lavoro.

La sicurezza sul lavoro: un tema cruciale

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei settori più a rischio come quello edile e metalmeccanico. Ogni anno, in Italia, si registrano numerosi incidenti sul lavoro, molti dei quali potrebbero essere evitati con una maggiore attenzione alle misure di sicurezza. È fondamentale che le aziende adottino protocolli rigorosi e formino adeguatamente i propri dipendenti per prevenire simili tragedie.