Un infarto fatale mette in luce la necessità di una manutenzione adeguata dei defibrillatori

Un dramma che scuote la comunità

La tragedia avvenuta a San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, ha lasciato un segno profondo nella comunità locale. Francesco Ceramella, un uomo di 65 anni, è deceduto a causa di un infarto mentre si trovava all’interno di una farmacia. Questo evento tragico ha messo in evidenza non solo la fragilità della vita, ma anche l’importanza cruciale di avere dispositivi salvavita funzionanti e prontamente disponibili.

Un intervento tardivo e inefficace

Francesco si era recato in farmacia con la moglie dopo aver avvertito dolori al petto e al braccio. Il titolare della farmacia, il dottor Vittorio Belluso, ha immediatamente eseguito un elettrocardiogramma, rivelando un infarto in corso. Nonostante il tempestivo intervento e il massaggio cardiaco praticato dal farmacista, il defibrillatore installato in una piazza vicina era scarico. L’ambulanza, allertata, è arrivata solo dopo 19 minuti, un intervallo di tempo che si è rivelato fatale.

La manutenzione dei defibrillatori: un problema da affrontare

Il sindaco di San Fermo della Battaglia, Pierluigi Mascetti, ha dichiarato che il defibrillatore non era stato inserito nella Mappa DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) dell’Areu a causa della mancanza di ditte di manutenzione disponibili. Questo solleva interrogativi sulla gestione e manutenzione dei dispositivi salvavita, che devono essere sempre pronti all’uso. La comunità si interroga su come sia possibile che un dispositivo così vitale non fosse funzionante, evidenziando la necessità di un sistema di monitoraggio e manutenzione più efficace.

Un appello alla responsabilità collettiva

La morte di Francesco Ceramella ha scosso profondamente la comunità, portando a riflessioni sulla responsabilità collettiva nella gestione della salute pubblica. È fondamentale che le istituzioni locali, le aziende e i cittadini collaborino per garantire che i defibrillatori siano sempre operativi e facilmente accessibili. La vita di una persona può dipendere da un semplice dispositivo, e non possiamo permettere che la mancanza di manutenzione costi vite umane.