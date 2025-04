Un incidente fatale in un contesto domestico

La comunità di Sant’Angelo dei Lombardi è stata scossa da un tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 5 aprile. Un’anziana donna, di circa ottant’anni, ha perso la vita dopo essere caduta in un pozzo profondo circa 7-8 metri, situato all’interno della sua proprietà in Contrada San Pietro. Questo evento ha suscitato grande dolore tra i residenti, che si sono uniti nel cordoglio per la perdita di una figura amata e rispettata.

Intervento dei vigili del fuoco

La Sala Operativa dei vigili del fuoco del Comando di Avellino è stata allertata dopo la richiesta di soccorso. Le squadre dei distaccamenti di Lioni e Montella sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo, la donna è stata trovata già priva di vita. Questo tragico evento mette in evidenza l’importanza della sicurezza domestica, soprattutto per le persone anziane, che possono essere più vulnerabili a incidenti di questo tipo.

La sicurezza nei contesti domestici

Incidenti come quello avvenuto a Sant’Angelo dei Lombardi sollevano interrogativi sulla sicurezza delle abitazioni, in particolare per quanto riguarda la presenza di pozzi e altre strutture potenzialmente pericolose. È fondamentale che i proprietari di immobili prendano misure preventive per garantire la sicurezza dei propri spazi. Ciò include la copertura di pozzi e la segnalazione di aree pericolose, affinché simili tragedie possano essere evitate in futuro. La comunità è chiamata a riflettere su queste tematiche e a promuovere una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza domestica.