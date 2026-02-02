Un'esplosione devastante ha colpito un edificio ad Adelfia, causando gravi conseguenze. Scopri i dettagli dell'incidente e le sue conseguenze.

Un drammatico evento ha scosso la comunità di Adelfia, un comune situato nella provincia di Bari. Nel primo pomeriggio, un’esplosione ha provocato il crollo di un edificio, causando la morte di due coniugi anziani. L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla manutenzione degli impianti domestici.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione è stata causata da un malfunzionamento di una bombola di gas. I coniugi, Rocco Lotito, di 90 anni, e Antonia Costantino, di 93 anni, si trovavano all’interno della loro abitazione in via Oberdan, dove stavano consumando il pranzo al momento dell’incidente. Un testimone ha riferito che ci sarebbero state due esplosioni, la prima delle quali ha innescato il crollo del solaio.

Testimonianze e soccorsi

Un vicino, Saverio Picicci, ha descritto la drammatica scena dell’esplosione, affermando di aver udito un forte boato appena dopo aver parcheggiato il trattore. \”C’era fiamme e fumo nero ovunque\”, ha dichiarato. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno avviato le operazioni di soccorso per cercare eventuali superstiti e rimuovere i detriti. Purtroppo, i corpi dei due coniugi sono stati rinvenuti sotto le macerie.

Le conseguenze dell’esplosione

Il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola, ha espresso il proprio dolore per la perdita della coppia, ben nota nella comunità locale. “Sono stati un falegname e sua moglie, conosciuti e rispettati da tutti”, ha affermato. Il primo cittadino ha confermato che il crollo ha spaventato l’intero quartiere, generando un clima di paura e apprensione tra i residenti. La zona è stata messa in sicurezza e le autorità stanno effettuando verifiche sugli edifici circostanti per accertarne la stabilità.

Indagini in corso

Le indagini per determinare le cause precise dell’esplosione sono attualmente in fase di svolgimento. L’assessore comunale ai servizi sociali, Biagio Cistulli, ha dichiarato che l’incidente potrebbe essere stato provocato da un’incauta manutenzione della bombola di gas, recentemente sostituita dall’anziano. I dettagli sull’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Nel frattempo, la comunità si unisce nel cordoglio per la tragica perdita, evidenziando la solidarietà e il sostegno nei confronti delle famiglie colpite.