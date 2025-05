La scomparsa di Martina Carbonaro

Il 26 maggio scorso, la comunità di Afragola, in provincia di Napoli, è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni. La madre, preoccupata per il prolungato silenzio della figlia, ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, avviando così le ricerche.

La giovane era uscita di casa per un gelato con un’amica, indossando un jeans e una maglietta nera, ma non è mai tornata. L’ultimo contatto telefonico con la madre risale alle 20.30, quando Martina ha assicurato che sarebbe tornata a breve.

La scoperta del corpo

Le ricerche, purtroppo, hanno avuto un esito tragico. I carabinieri della Compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno rinvenuto il corpo della giovane in un edificio diroccato vicino all’ex stadio “Moccia”. La notizia ha colpito profondamente non solo la famiglia di Martina, ma l’intera comunità, che si è stretta attorno ai genitori in questo momento di dolore. Le indagini sono attualmente in corso, coordinate dal pm di turno della procura di Napoli nord, per chiarire le circostanze della morte della ragazza e per comprendere se ci siano responsabilità da accertare.

Il dolore della comunità

La scomparsa di Martina ha suscitato un’ondata di emozioni e indignazione tra i cittadini di Afragola. Molti hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social media, condividendo messaggi di solidarietà e chiedendo giustizia per la giovane. I genitori, distrutti dal dolore, avevano lanciato un appello pubblico per ottenere informazioni sulla figlia, sottolineando che Martina non si era mai allontanata da casa senza avvisare. La comunità si interroga ora su come sia potuto accadere un simile dramma e su quali misure possano essere adottate per garantire la sicurezza dei giovani.