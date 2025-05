Un uomo di oltre 80 anni ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita in un tragico evento.

Un dramma inaspettato

Questa mattina, la quiete di Otranto è stata spezzata da un tragico evento che ha scosso l’intera comunità. Un uomo di oltre 80 anni ha sparato alla moglie mentre la donna si trovava a letto, per poi rivolgere l’arma contro di sé, togliendosi la vita. La notizia ha lasciato i familiari e i vicini di casa in uno stato di incredulità e dolore, mentre i carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini.

Le conseguenze dell’atto violento

La donna, colpita gravemente, è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate critiche. Questo drammatico episodio ha riacceso il dibattito sulla violenza domestica e sulle difficoltà che molte coppie anziane affrontano. Le autorità locali stanno cercando di comprendere le motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo, che ha segnato una vita intera di convivenza.

La reazione della comunità

La notizia dell’omicidio-suicidio ha suscitato una forte reazione tra i residenti di Otranto. Molti si sono detti sconvolti, sottolineando come eventi di questo tipo siano rari nella loro tranquilla cittadina. I familiari dell’uomo e della donna hanno dato l’allerta ai carabinieri, ma purtroppo non è stato possibile evitare la tragedia. La comunità si unisce ora nel cordoglio, cercando di supportare chi è rimasto coinvolto in questa vicenda drammatica.