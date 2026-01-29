Tragedia aerea a Benevento: pilota e imprenditore tragicamente deceduti

Una tragedia aerea ha scosso Benevento, causando la tragica scomparsa del pilota e di un noto imprenditore.

Un grave incidente aereo ha scosso la comunità di Benevento, dove un elicottero ultraleggero è precipitato nelle campagne circostanti. L’evento, avvenuto il 28 gennaio 2026, ha portato alla morte di due persone a bordo, uno dei quali ha deceduto in ospedale dopo ore di agonia.

Il pilota, Venanzio Rapolla, un ex colonnello dell’Aeronautica di 68 anni e presidente dell’Aeroclub di Benevento, è stato ricoverato in condizioni critiche dopo l’incidente.

L’imprenditore Pasquale Esposito, 76 anni, ha invece perso la vita sul colpo. Il velivolo si è schiantato poco dopo il decollo, generando preoccupazione e tristezza nella comunità locale.

Dettagli dell’incidente

Il drammatico episodio è stato segnalato intorno alle 16:30 di martedì. L’elicottero, un modello Robinson, è precipitato vicino all’aeroporto di contrada Olivola, a pochi chilometri da Benevento. I soccorsi sono giunti sul posto rapidamente, con i Vigili del Fuoco che hanno utilizzato mezzi speciali per gestire la situazione.

La scena era devastante: il velivolo era ridotto a un ammasso di rottami in fiamme, un’immagine che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi ha assistito alla tragedia. I paramedici hanno potuto solo constatare il decesso immediato di Pasquale Esposito, noto imprenditore campano e fratello di un ingegnere di fama. Venanzio Rapolla, invece, è stato estratto con gravi ferite e trasportato all’ospedale.

Il pilota e la sua carriera

Venanzio Rapolla, con oltre 10.000 ore di volo all’attivo, era un pilota esperto e rispettato nel settore. La sua carriera nell’aeronautica e come istruttore di volo lo aveva reso una figura di riferimento per molti aspiranti piloti. Tuttavia, le sue competenze non sono bastate per evitare questa tragica fatalità. Dopo il ricovero iniziale presso l’ospedale San Pio di Benevento, le sue condizioni si sono aggravate, costringendo i medici a trasferirlo in un centro specializzato a Napoli per il trattamento delle ustioni.

Indagini e responsabilità

In seguito all’incidente, la Procura di Benevento ha avviato un’inchiesta per comprendere le cause del disastro. Le prime ipotesi suggeriscono un possibile guasto tecnico del velivolo, ma gli inquirenti stanno esaminando anche altri fattori, inclusi quelli meteorologici e le procedure di volo seguite dal pilota. La polizia scientifica ha già effettuato rilievi sul luogo dell’incidente e ha sequestrato i rottami dell’elicottero per analisi dettagliate.

Il procuratore Gianfranco Scarfò, insieme al suo staff, sta seguendo attentamente l’andamento delle indagini. La comunità di Benevento e gli appassionati di aviazione rimangono in attesa di risposte. La tragica scomparsa di Rapolla e Esposito ha scosso profondamente il tessuto sociale locale, generando un forte lutto tra amici e familiari delle vittime.

Il ricordo delle vittime

Pasquale Esposito era un imprenditore di successo, noto per la sua direzione dello stabilimento Italtel, un tempo un pilastro dell’industria locale. Suo fratello, l’ingegnere Clemente, era un esperto nella gestione delle emergenze e ha contribuito in modo significativo alla sicurezza della comunità. La perdita di entrambe queste figure rappresenta una grande perdita per la regione.

La speranza ora è che le indagini possano chiarire le circostanze di questa tragedia e che simili incidenti possano essere prevenuti in futuro, garantendo la sicurezza di coloro che operano nel settore dell’aviazione.