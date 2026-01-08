Tragedia a Casagiove, trovato un uomo morto in un’auto: le prime ipotesi

Tragedia nel Casertano, un uomo di 80 anni è stato trovato morto all’interno di un auto in via Iovara a Casagiove, a due passi dal Municipio. Le prime ipotesi su quanto accaduto.

Dramma a Casagiove: uomo trovato morto in auto

Un uomo di 80 anni è stato infatti trovato senza vita all’interno della propria auto in via Iovara, proprio a due passi da Municipio. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno notato l’anziano accasciato in auto. Nonostante l’arrivo dei soccorritori del 118 per l’uomo non c’era già più niente da fare, se non constatarne il decesso.

Un uomo di 80 anni è stato trovato morto all’interno della propria auto a Casagiove, nel Casertano, proprio a due passi dal Municipio, in via Iovara. Sul luogo sono giunti subito i soccorsi, allertati dai passanti che hanno visto l’anziano accasciato in auto. Secondo quanto si apprende, l’80enne potrebbe aver avuto un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Inoltre, pare che la vittima soffrisse di patologie pregresse. Nei prossimi giorni si saprà di più sulle cause della morte.