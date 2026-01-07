Barman italiano di 31 anni trovato morto a Londra: la comunità e gli amici lo ricordano con una fiaccolata. Accertamenti e indagini in corso.

Tragedia a Londra: Matteo Leone, barman italiano di 31 anni e figlio del maresciallo dei Carabinieri di Pescara Colli, è stato trovato morto nella sua abitazione. La causa del decesso sarà chiarita dall’autopsia, mentre amici e comunità ricordano il giovane per la sua allegria e passione per il lavoro.

La tragedia a Londra: la morte improvvisa di Matteo Leone

Originario di Canosa di Puglia, Matteo aveva trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo, prima di trasferirsi a Londra per costruirsi una carriera nel mondo dei cocktail. Amava il suo lavoro e la vita sociale che la città gli offriva, ma non aveva mai dimenticato le radici: sul suo profilo social campeggiava spesso il mare di Bari con la scritta “Bari ti rapisce, ti fa innamorare. Bari è unica”.

Gli amici londinesi lo ricordano come un ragazzo solare e pieno di energia: “Ti vorrei prendere a schiaffi per averci lasciato così! Eri sempre lì con questo grande sorriso che urlavi e cantavi in giro per casa. Ti ricorderemo per sempre così! Fai buon viaggio, Matté!”.

Per commemorarlo, il 6 gennaio si è tenuta una fiaccolata a Shoreditch Park, il quartiere dove Matteo viveva e lavorava. La ASL di Pescara e le autorità locali hanno espresso profondo cordoglio, sottolineando come il maresciallo Leone rappresenti “un riferimento autorevole e sempre disponibile per l’ospedale di Pescara”, mentre la comunità intera si stringe attorno a una famiglia colpita da un dolore improvviso e lacerante.

Barman italiano di 31 anni trovato morto in casa a Londra: le prime ipotesi

Matteo Leone, italiano di 31 anni e figlio del maresciallo dei Carabinieri di Pescara Colli, Graziano Leone, è stato trovato senza vita nella notte tra sabato e domenica nella sua abitazione londinese. Come riportato dall’ANSA, a dare l’allarme sarebbero stati i coinquilini, che lo avrebbero scoperto privo di sensi nel suo letto.

Secondo le prime ricostruzioni, la morte potrebbe essere stata causata da un malore improvviso, probabilmente un infarto, ma sarà l’autopsia a fornire certezze.