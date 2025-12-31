Al momento nessuna ipotesi sulle cause del decesso è stata esclusa dalle autorità che stanno indagando sull'accaduto

A poche ore dall’avvio del nuovo anno una scoperta choc è stata fatta a Mira, comune della provincia di Venezia. Un passante è stato il primo a notare la presenza di un cadavere in un campo e ha chiesto subito aiuto ai carabinieri con una telefonata d’urgenza. Le forze dell’ordine sono intervenute di concerto con i sanitari accertando il decesso di un ragazzo, la cui identità non è stata al momento resa nota.

Immediatamente sono state avviate le indagini per chiarire le cause della morte.

Corpo di un ragazzo trovato in un campo: avviate indagini urgenti

Il cadavere del ragazzo, un giovane di circa 25-30 anni secondo una prima ipotesi, si trovava in un campo nel comune di Mira. Dopo la segnalazione di un passante i carabinieri hanno delimitato l’area per dare il via alle indagini ed effettuare tutti i dovuti rilievi. In primi è stato notato un dettaglio a dir poco agghiacciante: “Ha una ferita da arma da fuoco alla tempia”, riporta Leggo.

La ferita sembrerebbe dunque compatibile con un colpo di un’arma ma occorreranno esami balistici ed, ancora prima, un’accurata analisi del medico legale, per chiarire le cause del decesso. Nessuna ipotesi è al momento esclusa: potrebbe trattarsi di suicidio o di omicidio. Le indagini sono condotte dagli agenti coordinati dal comandante del Nucleo investigativo dell’Arma di Venezia, Giuseppe Battaglia e dal comandante provinciale, Marco Aquilio.