Terribile incidente stradale ieri, lunedì 29 dicembre, sulla Ss106 nel territorio comunale di Belcastro, in provincia di Catanzaro.

Nel sinistro coinvolti tre veicoli, due auto, una Jeep Compass e Toyota Yaris, e un furgone. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica di questo terribile incidente e stabilire le eventuali responsabilità.

Nel terribile incidente di ieri sulla Ss106 ha perso la vita Pietro Fontana, 33 anni, originario di Mesoraca, in provincia di Crotone. Il 33enne era alla guida della Toyota Yaris, a nulla è servito l’intervento dei soccorsi, le ferite riportate dall’uomo erano infatti troppo gravi. Altre tre persone sono invece rimaste ferite, due in modo grave, trasportate d’urgenza in ospedale. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri, il personale Anas e i vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Si lavora per capire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.