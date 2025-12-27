Terribile incidente stradale nell’Alessandrino, per l’esattezza nei boschi intorno a Pareto, nell’Acquese. Un’auto, dopo essere uscita fuori strada, ha terminato la sua corsa in un burrone. Il drammatico bilancio.

Un’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada terminando la sua corsa in un burrone. A bordo dell’auto marito e moglie i quali sarebbero rimasti nell’abitacolo diverse ore, con temperature vicine allo zero, prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Sono ancora al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato un’auto, nell’Alessandrino, a uscire di strada terminando la sua corsa in un burrone. A bordo del mezzo marito e moglie i quali sarebbero rimasti bloccati in auto, al gelo, per diverse ore prima dell’arrivo dei soccorsi. La donna, 75 anni, è purtroppo deceduta, mentre il marito è stato trasportato in codice rosso in condizioni di ipotermia all’ospedale di Alessandria.