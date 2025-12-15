Un violento scontro frontale tra un’auto e un SUV ha scosso nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre, la ex provinciale 53 a Vivaro, provocando il ferimento di quattro persone e mobilitando i soccorsi in emergenza.

Spaventoso frontale tra auto e Suv: l’intervento dei soccorsi

Nel primo pomeriggio di lunedì 15 dicembre, intorno alle 13, un grave incidente stradale si è verificato sulla ex provinciale 53, nel tratto tra San Quirino e Vivaro, in provincia di Pordenone.

Due veicoli – un’auto e un Mercedes GLE 350 – si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli equipaggi della Sores con ambulanze e due elicotteri, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Spaventoso frontale tra auto e Suv: donna ha due arresti cardiaci, coinvolta una bimba

L’impatto violento ha provocato il ferimento di quattro persone. Come riportato da Pordenone Today, la più grave è risultata essere una donna di 65 anni, che ha subito due arresti cardiaci sul posto ed è stata rianimata dall’équipe medica specializzata della Sores Fvg. Una volta stabilizzata, la paziente è stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine in condizioni critiche.

Oltre alla donna, un uomo è stato trasportato anch’egli a Udine con il secondo elicottero regionale, riportando ferite serie ma non in pericolo di vita. Sono rimaste coinvolte anche una giovane di 20 anni e una bambina, che sono state portate al Pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone per accertamenti, in codice verde.