Terribile incidente stradale a Pozzuoli. Per cause ancora da chiarire, uno scooter, con a bordo due minorenni, si è scontrato con un’auto in via Fasano. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il 16enne non c’è stato nulla da fare, è infatti morto sul colpo. L’amico di 17 anni è rimasto gravemente ferito e ora si trova ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi stavano andando all’istituto Pareto di Arco Felice.