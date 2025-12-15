La terra torna a tremare nei Campi Flegrei: questa mattina, all’alba, scossa di terremoto con epicentro a Pozzuoli, ma avvertita in diverse zone. Gli ultimi aggiornamenti.

Terremoto a Pozzuoli: la terra torna a tremare nei Campi Flegrei

Nuova mattina di paura ai Campi Flegrei. Questa mattina, lunedì 15 dicembre 2025, i Sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno infatti registrato una scossa di terremoto di magnitudo 1.9, con epicentro a Pozzuoli in via Artiaco a una profondità di 2,8 chilometri.

La sala di Napoli dell’Ingv ha fatto sapere che rientra all’interno di uno sciame sismico in corso nei Campi Flegrei. La scossa è stata avvertita in diverse zone.

Terremoto a Pozzuoli, boato all’alba: scossa avvertita in diverse zone

Come abbiamo visto, questa mattina, intorno alle ore 7.47, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 1.9 con epicentro a Pozzuoli (Na). La scossa è stata avvertita dalla popolazione in diverse zone, ovvero in via Napoli, Arco Felice, Agnano, via Campana e Monteruscello. Dalle segnalazioni fino a ora raccolte subito dopo la scossa parlando di un forte boato precedente al movimento tellurico. Ricordiamo che la sala di Napoli dell’Ingv ha comunicato che la scossa rientra all’interno dello sciame sismico in corso ai Campi Flegrei.