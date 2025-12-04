Tremori e piccoli danni avvertiti dai residenti: il terremoto e lo sciame sismico alle Isole Eolie hanno destato allerta.

Terremoto nelle Isole Eolie: una forte scossa, seguita da altre minori, ha fatto salire la preoccupazione tra i cittadini. Le autorità e i centri di monitoraggio seguono attentamente l’evoluzione della situazione, mentre i residenti segnalano lievi tremori nelle abitazioni.

La scossa principale di magnitudo 4.6 è stata chiaramente percepita, provocando tremori nelle abitazioni e il crollo di piccole porzioni di costone a Lipari, senza coinvolgere edifici residenziali. Vetri rotti e danni lievi a intonaci sono stati segnalati anche a Vulcano, mentre la Protezione Civile locale ha immediatamente avviato controlli sull’area.

La scossa più significativa fu rilevata il 4 dicembre 2022, alle 8:12, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4.6 e epicentro a sud-ovest di Lipari e Vulcano, a soli tre chilometri di profondità. Subito dopo, una serie di scosse di assestamento interessò la stessa zona, con magnitudo comprese tra 1.2 e 2.0.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile coordinò le verifiche sul territorio, effettuate dai vigili del fuoco e dal personale operativo, confermando l’assenza di danni gravi alle persone e l’attivazione dei sistemi di allerta per monitorare l’evoluzione del sisma. Alcuni cittadini lasciarono comunque le abitazioni per precauzione, mentre le attività di sopralluogo e verifica proseguirono nei giorni successivi.